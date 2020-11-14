В Офис президента вызывают мэров на ковер из-за нарушения "карантина выходного дня", - СМИ
Совещание может пройти уже в ближайшие дни, сообщает РБК-Украина.
По информации источников издания, к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.
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В СМИ появились сообщения, что такой разговор состоится в формате селекторного совещания в 17:00 в субботу, 14 ноября. В то же время, мэры крупнейших городов заверили, что им приглашения на беседу из ОПУ пока не поступало.
- Напомним, 11 ноября мэр Львова Андрей Садовый объявил, что готовит иск к правительству из-за введения "карантина выходного дня".
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