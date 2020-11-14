В Брацлаве появится еврейский музей

14 ноября, 2020, 11:50

В городе Брацлаве Винницкой области решили создать Музей еврейского быта и Холокоста

Об этом рассказала руководительница брацлавской еврейской общины "Натан" Фаина Баека, передает Еспресо.TV со ссылкой на Vежа .

Она заявила, что община помогала одинокий еврейке пенсионного возраста. Несколько лет назад женщина умерла, поэтому приняли решение похоронить ее также за счет еврейской общины.

Родственники, жившие в Израиле, подарили еврейской общине дом, где жила женщина. Поэтому там решили открыть музей еврейского быта и Холокоста.

"Там старый еврейский дом, там сохранилась уникальная печь. Мы не будем делать современный ремонт, мы хотим оставить все как есть. Для музея у нас накопилось много экспонатов: старинных писаний, книг, древние тфилин", - рассказала глава общества "Натан".

Сейчас в доме идет косметический ремонт. Как сказала Фаина Баека, в доме ничего не менять, рабочие просто укрепят окна и освежат внешний вид.

Пока неизвестно, когда музей сможет полноценно работать. Вместе с тем, там уже были 10-классники на экскурсии.

В будущем одна из комнат в доме будет посвящена истории брацлавских хасидов. Еще один зал посвятят истории Холокоста.

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