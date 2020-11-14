Ушел из жизни Армен Джигарханян
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна", - заявил через соцсети его официальный представитель Артур Согомонян.
3 октября Джигарханяну исполнилось 85 лет.
Этим летом он пережил инсульт.
Актер жил и работал в Москве.
В начале войны РФ против Украины, в 2014 году, Армен Джигарханян был одним из немногих российских деятелей культуры, которые отказались подписать коллективное письмо со словами поддержки Путина.
Кроме того, в разговоре с украинскими журналистами он утверждал, что Путину никто не говорит правды и это является главной проблемой современной России.
"Я ему сказал: "Россия - плохая страна, потому что вы один ней управляете ". Нашел в себе наглость это сказать", - уверял Джигарханян.
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