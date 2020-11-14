 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА готовится перенести все матчи Евро-2020 в Великобритании, - Daily Mail

УЕФА готовится перенести все матчи Евро-2020 в Великобритании, - Daily Mail


фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в Англии и Шотландии

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источников издания в Футбольной ассоциации Англии (FA) и УЕФА, все матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти летом 2021 года в Великобритании.

Сейчас планируется, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах 11 европейских стран. Но из-за пандемии коронавируса не исключено, что матчи пройдут на территории одной страны.

Отмечается, что FA и УЕФА ведут переговоры о проведении чемпионата в Англии и Шотландии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2020 суббота

больше новостей

14 ноября, 2020 суббота

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать