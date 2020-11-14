УЕФА готовится перенести все матчи Евро-2020 в Великобритании, - Daily Mail
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источников издания в Футбольной ассоциации Англии (FA) и УЕФА, все матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти летом 2021 года в Великобритании.
Сейчас планируется, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах 11 европейских стран. Но из-за пандемии коронавируса не исключено, что матчи пройдут на территории одной страны.
Отмечается, что FA и УЕФА ведут переговоры о проведении чемпионата в Англии и Шотландии. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии.
- Напомним, 4 ноября в УЕФА заявили, что не намерены переносить чемпионат Европы по футболу, который состоится летом 2021 года, в Россию.
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