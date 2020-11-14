Тренер "Шахтера" дисквалифицировали на 1 матч Лиги чемпионов

14 ноября, 2020, 15:16

Главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру дисквалифицировали на один матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Каштру наказан за задержку начала встречи 2-го тура ЛЧ против итальянского "Интера".

Португалец получил наказание за то, что у него уже было аналогичное нарушение в матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" в августе. Тогда он получил 1 матч дисквалификации условно с испытательным сроком на год. После нарушения против "Интера" это наказание вступило в силу.

Также Каштру заплатит штраф 5 тыс. евро, "Шахтер" - 15 тыс. евро.

Таким образом, тренер "Шахтера" не сможет присутствовать 25 ноября на матче 4-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии".

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".

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