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Espreso.tvОбществоСтепанов обвинил местные власти в игнорировании "карантина выходного дня" из-за выборов

Степанов обвинил местные власти в игнорировании "карантина выходного дня" из-за выборов


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов убежден, что местные власти игнорируют "карантин выходного дня", потому что находятся в избирательном процессе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, представители местной власти, которые отказываются выполнять постановление Кабинета Министров о введении "карантина выходного дня", думают об электорате, а не о людях.

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"Они находятся в выборах. Они думают не о людях, а об электорате. Им нужны именно избиратели, им надо быть популярными, они не думают о жизни и здоровье. Перед тем как делать заявления об игнорировании карантина, я им советую поехать со мной в больницы по регионам, где я бываю каждую неделю. Там можно пообщаться с врачами, посетить тяжелых больных в реанимации - увидеть реальную ситуацию собственными глазами", - сказал Степанов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Министр добавил, что местные власти обязаны контролировать выполнение карантинных мероприятий.

"Согласно закону местные органы власти могут лишь усиливать эти меры, а не возглавлять анархию", - отметил Степанов.

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