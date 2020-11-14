РПЦ давит на Александрийский патриархат в связи с признанием ПЦУ, - митрополит Драбинко

14 ноября, 2020, 13:15

На днях заместитель главы синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ архиепископ Леонид (Горбачев) обнародовал заявление о том, что в РПЦ изучают возможность приема в свой состав группы священников Александрийского патриархата

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозную правду.

"Суть заявления сводится к банальному шантажу. Владыка Леонид, который в свое время нес там свою "дипломатическую" миссию, говорит о "сотнях" обращений представителей духовенства, которое якобы резко недовольно тем, что патриарх Феодор II (Хорефтакис) признал автокефальной статусность Церкви Украины" , - отмечается в сообщении.

При этом митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) на своей странице в Facebook, со ссылкой на собственные источники, описал события, предшествовавшие озвучиванию такого громкого заявления. В частности, стало известно, что осенью текущего года в России произошло определенное событие: в Москву были приглашены трое священников из Кении.

В период с 20 сентября по 12 октября 2020 года состоялся негласный визит в Российскую Федерацию по приглашению РПЦ-участника, по благословению патриарха Кирилла "лидеров групп кенийских клириков" архимандрита Анастасия (Kihali Elekiah Andago, 19.12.1961, паспорт АК0002096), иерея Агапия ( Omukuba Habbil Lipesa, 31.12.1976, паспорт АК0617974) и иерея Антипы (Odhiambo Erick Chrispin, 13.07.1974, паспорт АК0779028).

В Москве выражали уверенность в том, что разрешение въезда в РФ и возможность встречи с указанными представителями "африканской оппозиции" "будет способствовать укреплению авторитету России и Русской Православной Церкви среди значительной части православных кенийцев - духовенства и мирян".

По итогам встреч, в ОВЦС РПЦ поспешили объявить, что в "Александрийской Церкви существует мощная оппозиция Патриарху Феодору среди местного темнокожего духовенства". А священники Кении и Танзании, якобы, уже фактически оставили Александрийский патриархат и стремятся присоединиться к РПЦ, написав об этой просьбе.

"Разумеется, если моспатриархия решится принять под свой омофор африканские приходы, такая агрессивная Экспансионистская политика вызовет резкий протест даже той части мирового православного духовенства (греческого церковного среды), традиционно привержено РПЦ. В РПЦ это прекрасно понимают, поэтому и не спешат принимать "африканскую оппозиции" в свой состав. Было решено повлиять на позицию патриарха Феодора из-за российско-египетских государственные отношения, задействовав привычную "дипломатию" шантажа. Официальная Москва давит на государственную власть Египта, что действия патриарха Феодора вредят двусторонним отношениям. В ОВЦС убеждены, что патриарх достаточно чувствителен к сигналам со стороны египетских властей ", - отмечает Драбинко.

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