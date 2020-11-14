"Все эти гулянки отдаляют спортсмена от его целей" - экс-игрок сборной Украины Денис Олейник

14 ноября, 2020, 11:22

Экс-игрок сборной Украины Денис Олейник, который сейчас выступает в Чемпионате Финляндии, продлил контракт с клубом "SJK", и после завершения сезона прибыл в Киев. В проекте "Футбольный Формат" на канале "Эспрессо" Денис рассказал о своей нынешней футбольной жизни

У нас сезон завершился в Финляндии чуть раньше, ведь из-за ситуации с коронавирусом пять матчей команды отменили. Поэтому я приехал в Украину немного раньше, чем планировал. Вернулся в Киев, у меня здесь мои дети. И сейчас я стараюсь им максимально уделить время - я десять месяцев не видел детей, и очень сильно соскучился по ним.

Киевское "Динамо" у меня и до сих пор в сердце. Все же я воспитанник Академии "Динамо". Был период, когда я провел в столичном "Арсенале" 15 хороших игр, и меня купил харьковский "Металлист". И этот клуб дал мне очень много. Кроме того, главный тренер команды Мирон Богданович Маркевич правильно меня использовал на поле, он у меня видел потенциал. И он меня стимулировал всегда.

В "Днепре" у меня не все получилось. Хотя причины были не только игровые, и ко мне вопросы были. Когда проходит время, ты становишься взрослее, мудрее. Пытаешься анализировать свою жизнь, свои ошибки. У меня всегда характер был эмоциональный - если я видел какую-то несправедливость по отношению ко мне, я шел к любому тренеру и сказал это прямо в лицо. У меня таких ситуаций не очень много было, но они были. А сейчас я стал более спокойным.

Главному тренеру "Днепра" испанцу Хуанде Ромосу своим поведением я дал повод относиться ко мне немного хуже. Возможно, если бы другой игрок дал такой повод, он мог бы закрыть на это глаза, а вот в моем случае он не закрыл глаза. Сейчас я считаю, что у меня не получилось проявить себя в "Днепре" из-за самого себя.

Скажу, что в мое поколение молодые футболисты любили выпить, если говорить так откровенно. А нынешнее поколение молодых игроков относится более профессионально к футболу. Они понимают, что у тебя футбольная карьера 10-15 лет и нужно из нее выжать максимум. А уже потом будет время расслабиться, отдохнуть и погулять. Сейчас я так говорю, и кажется что я такой мудрый. Но я через это прошел. И все эти моменты, эти гулянки, они отдаляют спортсмена от его целей. И ты не можешь себя реализовать на все сто.