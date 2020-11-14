 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Все эти гулянки отдаляют спортсмена от его целей" - экс-игрок сборной Украины Денис Олейник

"Все эти гулянки отдаляют спортсмена от его целей" - экс-игрок сборной Украины Денис Олейник

Экс-игрок сборной Украины Денис Олейник, который сейчас выступает в Чемпионате Финляндии, продлил контракт с клубом "SJK", и после завершения сезона прибыл в Киев. В проекте "Футбольный Формат" на канале "Эспрессо" Денис рассказал о своей нынешней футбольной жизни

У нас сезон завершился в Финляндии чуть раньше, ведь из-за ситуации с коронавирусом пять матчей команды отменили. Поэтому я приехал в Украину немного раньше, чем планировал. Вернулся в Киев, у меня здесь мои дети. И сейчас я стараюсь им максимально уделить время - я десять месяцев не видел детей, и очень сильно соскучился по ним.

Киевское "Динамо" у меня и до сих пор в сердце. Все же я воспитанник Академии "Динамо". Был период, когда я провел в столичном "Арсенале" 15 хороших игр, и меня купил харьковский "Металлист". И этот клуб дал мне очень много. Кроме того, главный тренер команды Мирон Богданович Маркевич правильно меня использовал на поле, он у меня видел потенциал. И он меня стимулировал всегда.

В "Днепре" у меня не все получилось. Хотя причины были не только игровые, и ко мне вопросы были. Когда проходит время, ты становишься взрослее, мудрее. Пытаешься анализировать свою жизнь, свои ошибки. У меня всегда характер был эмоциональный - если я видел какую-то несправедливость по отношению ко мне, я шел к любому тренеру и сказал это прямо в лицо. У меня таких ситуаций не очень много было, но они были. А сейчас я стал более спокойным.

Главному тренеру "Днепра" испанцу Хуанде Ромосу своим поведением я дал повод относиться ко мне немного хуже. Возможно, если бы другой игрок дал такой повод, он мог бы закрыть на это глаза, а вот в моем случае он не закрыл глаза. Сейчас я считаю, что у меня не получилось проявить себя в "Днепре" из-за самого себя.

Скажу, что в мое поколение молодые футболисты любили выпить, если говорить так откровенно. А нынешнее поколение молодых игроков относится более профессионально к футболу. Они понимают, что у тебя футбольная карьера 10-15 лет и нужно из нее выжать максимум. А уже потом будет время расслабиться, отдохнуть и погулять. Сейчас я так говорю, и кажется что я такой мудрый. Но я через это прошел. И все эти моменты, эти гулянки, они отдаляют спортсмена от его целей. И ты не можешь себя реализовать на все сто.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2020 суббота

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

14 ноября, 2020 суббота

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать