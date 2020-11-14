"На карточку начали нашим протестующим-боевикам перечислять деньги", - Лукашенко

14 ноября, 2020, 07:22

Непризнанный международным сообществом и народом Беларуси правитель этой страны Александр Лукашенко ответил, когда закончатся массовые протесты

Подробности со ссылкой на минское Euroradio рассказывает Еспресо.TV .

"Когда закончатся протесты? Никогда! - говорил Лукашенко. - Они спят и видят - дотерпеть, довести людей до ... весны. Что погода изменится ... И главное: "Экономика будет в более сложном положении, она чуть не упадет. Тогда нам легче будет с ним (с Лукашенко - ред.) справиться". Вот их цель. В этом их поддерживают знаете кто ... Поэтому будет продолжаться", - отметил Лукашенко.

Далее он начал пугать какими-то "боевиками", хотя протесты мирные.

"Тысяча-полторы - это боевики, это не радикалы уже. Это боевики! Они никогда не отступятся. Это их шанс. А платить им, полторы тысячи, не проблема. Биткоинамы там или еще чем-то. Мы прихватили здесь ... Они в частном порядке переводили деньги (на самом деле помощь шла пострадавшим от режима - ред.) ... это банковские структуры, я поручил. Говорю: "Возьмите, как финансируется" ... Они уже на карту начали нашим протестующим-боевикам перечислять деньги. Мы приняли это под контроль ... Мы не против. Пожалуйста, только объясните, что это за деньги ... ".