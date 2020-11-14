Партия Владимира Гройсмана будет принимать участие в следующих парламентских выборах

Об этом Владимир Гройсман сказал в интервью BBC News Украина.

Напомним, "УСГ" стала победителем на местных выборах в городской совет Винницы и областного совета Винницкой области. Должность мэра областного центра во второй раз занял представитель партии Сергей Моргунов с поддержкой более 65% избирателей.



Кроме того, представители партии возглавили более половины общин и получили должности мэров в целом в 11 из 18 городов области.

Владимир Гройсман поблагодарил за такую поддержку и отметил: "Для нас ключевое значение теперь имеет партийное строительство по всей Украине. Мы будем иметь своих представителей в местной власти на Житомирщине, Харьковской, Николаевской областих, Франковщине и на Донбассе. Наша задача - профессиональное присутствие в следующем украинском парламенте. Будем обращаться к людям за их поддержкой, которую мы оправдаем в парламенте". По словам Гройсмана, проведенные местные выборы вряд ли станут единственным поводом к изменению расклада сил в Верховной Раде.



"Причины будут другие. У нас очень сложная финансовая и экономическая ситуация, правительство выпустило из-под контроля эпидемию. Верховная Рада потеряла доверие и это может быть причина для досрочных выборов. Я такой сценарий не исключаю, - сказал Владимир Гройсман. - Ситуация будет ухудшаться очень быстро, а потому возможность досрочных выборов высока".



Отметим также, что по состоянию на ноябрь этого года обнародованы социологические исследования группы "Рейтинг" и Киевского международного института социологии, что дают "Украинская стратегии Гройсмана" не менее 3 процентов голосов избирателей.



По данным "Рейтинг", если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в украинский парламент, то количество избирателей, которые определились и готовы проголосовать за "Украинскую стратегию Гройсмана" превысило бы 3%. По данным КМИС, результат "УСГ" составил бы 3,7%.