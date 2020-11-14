Нам нужна новая Конституция. Украина в очень опасном положении, особенно в годы войны, - Рыбачук

14 ноября, 2020, 17:47

Украине нужна новая Конституция, ведь разделение властей, которое действует сейчас, приводит к тому, что Украина, особенно в годы войны, находится в очень опасном положении

Об этом сообщил бывший глава секретариата президента Ющенко, соучредитель движения "Честно" Олег Рыбачук в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Я очень надеюсь, что Украина должна понять, что та модель власти, которую мы имеем после конституционной ночи, когда, с одной стороны, Кучма угрожал разогнать парламент, если тот не пойдет на его условия. И они там - Кучма и парламент - поделили через Конституцию, кто и что имеет во власти. И эта гибридная наша форма управления - она просто уже подошла к концу. Мы получили президента, последнего президента, который вообще внесистемный. И реально выиграл на том, что пообещал нам, что он в этом разберется, просто уберет все эти недоразумения, построит нам очень эффективную модель управления и уйдет. Он на один срок пришел", - отметил Рыбачук.

Олег Рыбачук выразил обеспокоенность управлением государством во времена президентства Владимира Зеленского: "Но мы видим, что эти размытые полномочия, эта возможность президента и его Офиса совать свой нос всюду, куда они не должны совать, приводит к тому, что Украина, особенно в годы войны, в очень опасном положении. В состоянии в принципе неуправляемости. Когда ни одна из ветвей власти не может выполнять свои полномочия".

"Итак, для меня вывод такой: нужно сейчас думать не о том, кого бы еще попробовать поставить спасителем и гетманом страны. А о том, что нужно принципиально перестроить систему управления. Другими словами - нам нужна новая Конституция", - заявил бывший глава секретариата президента Ющенко.

Рыбачук отметил, что о необходимости новой Конституции говорят в экспертных кругах: «И об этом уже говорят уважаемые эксперты, например на уровне Шаповала, которого я лично знаю и очень уважаю, который недавно заявил о том, что, наверное, один из вариантов - это вынесение Конституции на всенародное обсуждение".

В то же время соучредитель движения "Честно" выразил свой прогноз, что такое развитие событий вполне возможно: "Я осторожно отношусь к референдуму, но мне кажется, что Шаповал сказал то, что сейчас висит в воздухе на Банковой. Что где-то у нас там на повестке дня стоит закон о референдуме. И, возможно, будет принято такое решение".