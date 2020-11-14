На Хортице нашли захоронение скифского воина 2500-летней давности

14 ноября, 2020, 19:05

Археологи обнаружили на острове Хортица 2500-летнее скифское захоронение

Об этом сообщает Радио Свобода.

14 ноября представители Национального заповедника "Хортица" показали представителям СМИ результаты нынешней археологической экспедиции на острове Хортица. Тогда было найдено захоронение, возраст которого составляет около 2500 лет. Это первая с 1992 года находка полностью уцелевшего, а не разграбленного скифского захоронения на острове.

"Обычно 90% таких захоронений разграблены еще в древности. Мы также, когда копали, увидели вход грабителей, но по какой-то причине грабители до него не дошли и все осталось таким, как его хоронили. Очень хорошая сохранность костей. Все кости сохранились, то есть можно сделать большое количество анализов - и антропологических, и других. С научной точки зрения это очень большая удача", - рассказал руководитель археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко.

В катакомбе, глубина которой составляет около 3 м, похоронен 40-летний мужчина. Покойный имел высокий для своего времени рост - около 180 см.

"Погребение совершено в катакомбе, то есть это не обычная яма, а такое импровизированное подземное здание. Одна из версий, которые ученые высказывают, что катакомбы скифские - это как раз воспроизведение здания в жилье, то есть кибитки, но подземной. Воин большого роста. У него хорошая сохранность зубов, то есть это человек, который хорошо питался. Он прожил немало лет. Примерно 40 лет. Позже будет более точно известно. У него был колчан со стрелами, что указывает, что он был воином", - рассказал Никоненко.

Захоронение также сопровождалось жертвенной пищей, рядом с которой лежал железный нож с костяной рукояткой. Обнаруженный рядом с телом колчан сделан из кожи и украшен железом. Сколько стрел было в нем, пока неизвестно - точное количество должны установить археологи во время дальнейшей расчистки захоронения.

Вход в катакомбы, в которых был похоронен скиф, был сложен из множества камней. Это, по мнению историков, свидетельствует о незаурядном статусе покойного в скифском обществе.

"Обычно это 1-2 камня больших каких-то, а у нас огромная закладка. Отдельные камни достигают 200 кг, и их очень много. И обустройство это требовало много усилий, что также указывает на то, что человека уважали. И кроме того, когда его похоронили, сверху сделали каменный кромлех, то есть из камней сделали выкладку. это часть погребального обряда. То есть скиф был очень важный. Конечно, он не принадлежит к царской семье, но это важный представитель своего племени", - пояснил Никоненко.

Работа нынешней археологической экспедиции длилась около двух месяцев. Место находки планируют музеефицировать.

Напомним, 21 сентября египетские археологи в некрополе Саккара, расположенном в окрестностях Каира, обнаружили 27 саркофагов, возраст которых составляет около 2500 лет.

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