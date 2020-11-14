Министр здравоохранения Степанов заболел COVID-19
Об этом сообщает Минздрав.
Степанов заявил, что продолжает работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги.
"Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дому, потому что, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться в самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - сказал Степанов.
Он призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.
"Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник, и будьте здоровы", - добавил Степанов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-