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Espreso.tvОбществоМинистр здравоохранения Степанов заболел COVID-19

Министр здравоохранения Степанов заболел COVID-19


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится в самоизоляции

Об этом сообщает Минздрав.

Степанов заявил, что продолжает работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги.

"Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дому, потому что, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться в самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - сказал Степанов.

Он призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.

"Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник, и будьте здоровы", - добавил Степанов.

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