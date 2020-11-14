Лопес заявил, что победил Ломаченко с переломом ноги

14 ноября, 2020, 18:29

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что одолел украинца Василия Ломаченко с переломом ноги

Об этом сообщает Fight Disciples в YouTube.

По словам Лопеса, который победил Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он сражался с украинцем с трещиной в ноге.

"Я побил Ломаченко со сломанной ногой? Да. Но это спорт. Я получил эту травму в бою. Чтобы повреждение беспокоило меня меньше, мы заказали особую обувь. Такой не было в США, и нам доставили ее из Великобритании. Также я был в двух носках . Ну и когда адреналин тебя переполняет, то многого не ощущаешь", - рассказал Лопес.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече.

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