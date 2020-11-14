Германия - Украина: стартовые составы команд на игру Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Германия: Нойер - Кох, Зюле, Рюдигер - Гинтер, Горетцка, Гюндоган, Макс - Гнабри, Вернер, Сане.
Запасные: Лено, Трапп, Хенрикс, Удохай, Та, Штарк, Нойхаус, Амири, Брандт, Дауд, Вальдшмидт.
Украина: Пятов - Конопля, Забарний, Матвиенко, Соболь - Малиновский, Степаненко, Зинченко - Марлос, Яремчук, Зубков.
Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Харатин, Макаренко, Мораес, Бондарь, Михайличенко.
Матч начнется в 21:45 в Лейпциге.
За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, у которой 7 пунктов. Последней с 2 баллами идет Швейцария.
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