Этот день в истории: основание Скоропадским Академии наук, тоннель под Ла-Маншем и вторая каденция Кучмы
Об этом со ссылкой на образовательный проект JNSM напоминает Еспресо.TV.
После захвата Киева большевиками в декабре 1919 года Вернадский подал в отставку и президентом УАН стал Орест Левицкий, а сама организация 14 июня 1921 года была переименована во Всеукраинскую Академию наук (ВУАН) и была подчинена наркомату образования. В том же году к ВУАН были присоединены Киевская археографическая комиссия и Украинское научное общество в Киеве, Историческое общество Нестора Летописца, Всенародная библиотека (теперь - Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского), а для ее деятельности предоставлена в пользование усадьба пансиона графини Левашовой в Киеве (теперь - помещение президиума НАН Украины).
В 1922 году, когда ВУАН возглавил ботаник Владимир Липский, в ней на постоянной основе работали 149 человек и еще около тысячи - внештатно. До 1929 года ВУАН была автономной организацией, пока не были арестованы и обвинены в принадлежности к организации "Союз освобождения Украины" академики Сергей Ефремов и Михаил Слабченко и 24 сотрудника ВУАН. На выборах в 1929 году, кроме ученых, которые имели объективные основания для избрания, действительными членами ВУАН стали народные комиссары и партийные работники, а также были подтверждены полномочия президента Заболотного, избранного в мае 1928 года по требованию властей.
Другие важные события 14 ноября:
1940 год - 500 немецких бомбардировщиков разрушили английский город Ковентри, согласно обещанию Гитлера ответить на бомбардировку Мюнхена 8 ноября: "... Нападение на столицу нацистского движения не останется безнаказанным".
1994 год - открылось регулярное сообщение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.
1999 год - Леонид Кучма вновь избран на пост Президента Украины - во втором туре выборов с результатом 56% он победил кандидата от Компартии Украины Петра Симоненко.
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