Экс-советник Ермака рассказал, где Зе-власть дела деньги с ковидного фонда
Об этом он написал 14 ноября 2020 года на своей странице, передает Еспресо.TV.
"С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40% ", - написал он.
Так, по словам Уманского, 2020 запомнится украинцам надолго не только из-за "неуклюжей" борьбы с пандемией, а за "беспрецедентный уровень роста коррупции и потере властью адекватного восприятия реальности". Примером последнего, по его мнению, является именно программа "Большая стройка".
Он объясняет, что если сложить все тендеры этих шести компаний и вычислить все "дисконты", сумма на строительство составит около 36 млрд грн. Именно такую сумму дополнительно выделили Укравтодору из Фонда борьбы с коронавирусом.
Бывший министр финансов также считает, что такую же протяженность дорог можно было бы построить, не затрагивая деньги, которые были запланированы на борьбу с пандемией. В то же время, считает Уманский, "ковидний фонд" искусственно потратили.
"Страна приближается к экономическому Армагеддону", - подытожил бывший советник Ермака.
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