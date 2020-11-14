Экс-советник Ермака рассказал, где Зе-власть дела деньги с ковидного фонда

14 ноября, 2020, 14:01

Бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский, который недавно уволился с этой должности, заявил, что деньги с коронавирусного фонда, которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель

Об этом он написал 14 ноября 2020 года на своей странице, передает Еспресо.TV.

"С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40% ", - написал он.

Так, по словам Уманского, 2020 запомнится украинцам надолго не только из-за "неуклюжей" борьбы с пандемией, а за "беспрецедентный уровень роста коррупции и потере властью адекватного восприятия реальности". Примером последнего, по его мнению, является именно программа "Большая стройка".

Он объясняет, что если сложить все тендеры этих шести компаний и вычислить все "дисконты", сумма на строительство составит около 36 млрд грн. Именно такую сумму дополнительно выделили Укравтодору из Фонда борьбы с коронавирусом.

Бывший министр финансов также считает, что такую же протяженность дорог можно было бы построить, не затрагивая деньги, которые были запланированы на борьбу с пандемией. В то же время, считает Уманский, "ковидний фонд" искусственно потратили.

"Страна приближается к экономическому Армагеддону", - подытожил бывший советник Ермака.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb