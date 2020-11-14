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Espreso.tvОбществоЧерниговских школьников 5-11 классов будут учить дистанционно до конца осени

Черниговских школьников 5-11 классов будут учить дистанционно до конца осени

В Чернигове школам рекомендуют продолжить дистанционное обучение для школьников 5-11 классов

Как отмечает заместитель начальника управления образования Черниговского городского совета Елена Горная, окончательные решения о продлении дистанционного образования должны принимать администрации школ самостоятельно, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Высокий вал .

Также, как сказала Горная, в связи с изменениями, которые внесены в постановление Кабинета Министров Украины, отменяющие адаптивный карантин, официально запретить посещать учебные заведения нельзя.

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"Мы можем только рекомендовать внести изменения по организации образовательного процесса, в частности, использование технологии дистанционного обучения. Поэтому есть предложение рекомендовать учебным заведениям образовательный процесс для учащихся 5-11 классов с использованием технологии дистанционного обучения. Решениями педсоветов будут приняты такие решения", - добавила чиновница .

  • В течение пятницы, 13 ноября 2020 года на территории Украины обнаружено рекордное количество новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12524.

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