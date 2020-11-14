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Espreso.tvОбществоБогослужение в Теплой Софии на выходные отменили

Богослужение в Теплой Софии на выходные отменили

Богослужение в храме Софии Киевской (Теплой Софии) не будут проводиться в субботу и воскресенье из-за введенного правительством карантина выходного дня

При этом с понедельника по пятницу богослужения в Теплой Софии проходить как всегда в 8:00 (Литургия) и 17:00, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служб ПЦУ.

Это произошло из-за изменения в графике работы Национального заповедника "София Киевская". В то же время с понедельника по пятницу богослужение в Теплой Софии будет проходить как всегда в 8:00 (литургия) и 17:00.

В ПЦУ попросили верующих с пониманием отнестись к таким временным ограничениям.

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