14 ноября на фронте: оккупанты вновь нарушили "режим тишины"
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
14 ноября на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 94 найденных взрывоопасных предмета.
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