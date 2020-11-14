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Espreso.tvОперація об'єднаних сил14 ноября на фронте: оккупанты вновь нарушили "режим тишины"

14 ноября на фронте: оккупанты вновь нарушили "режим тишины"


фото: Укрінформ
14 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

14 ноября на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 94 найденных взрывоопасных предмета.

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