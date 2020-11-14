13 ноября на фронте: с российской стороны - 5 обстрелов. Оккупанты применили миномет, гранатометы, снайпера и беспилотник

14 ноября, 2020, 08:18

В течение пятницы, 13 ноября 2020 года, на Донбассе произошло пять нарушений мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников

Об этом говорится в сводке штаба Операции Объединенных сил относительно положения на линии розмужування, обнародованном в 07:00 субботы, 14 ноября, передает Еспресо.TV.

"Да, провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Каменки, применив миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Для сохранения жизнь и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен ", - отмечается в сообщении.

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Еще на одном участке, в районе Шумов, российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлено.

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"Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - отмечает пресс-служба ООС.

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