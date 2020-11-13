В Украине планируют обновить регулирование платежного рынка

13 ноября, 2020, 13:53

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона №4364 о платежных услугах, который призван осовременить регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, инициаторами проекта закона стали народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк, Виктория Кинзбурська, Александр Герега, Андрей Мотовиловець, Андрей Холодов, Данил Гетманцев , Андрей Николаенко и Игорь Абрамович.

"Этот законопроект на финансовом рынке называют законопроектом об " открытом банкинге ". Хотя он больше - о новом уровне платежных услуг, о качестве и ориентацию на клиента. Мы уверены, что новый закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя НБУ Алексея Шабана.

Он отметил, что с принятием проекту закона на платежный рынок смогут выйти новые участники, будет способствовать росту здоровой конкуренции. Благодаря этому клиенты смогут получить новые более качественные услуги по более выгодной цене.

Кроме того, принятие этого законопроекту позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.

Согласно проекту закона он предполагает существование девяти платежных услуг, из которых семь являются финансовыми, а а две - нефинансовыми. Также проект закона определяет круг поставщиков таких услуг. При этом небанковские платежные финучреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Проект закона предусматривает, что выпуск электронных денег и эмиссия платежных карт может осуществляться не только банками, но и другими поставщиками платежных услуг, получившие соответствующую лицензию.

Кроме того, НБУ получит полномочия для создания регуляторной платформы тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

Также отмечается, что условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них; уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества, усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским или платежных счетов; повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности о необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.

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