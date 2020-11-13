В УАФ опровергли информацию, что Ребров возглавит сборную Украины вместо Шевченко

13 ноября, 2020, 13:21

Украинская ассоциация футбола не подписывала предварительный контракт с Сергеем Ребровым

Об этом сообщает официальный telegram канал Украинской ассоциации футбола.

Сегодня, 13 ноября, в сети появилась информация, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины после Евро-2020.

"Официально заявляем, что эта информация - полная чушь. Или, если хотите - банальный фейк! Какую цель преследуют его авторы - можно только догадываться. Возможно, его создатели целью испортить отношения Сергея Реброва с руководством" Ференцвароша "и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций. Напомним, что у Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с УАФ. к тому же напомним, что вопрос о назначении главного тренера сборной - исключительно в компетенции Исполкома УАФ ", - говорится в сообщении.

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