В УАФ опровергли информацию, что Ребров возглавит сборную Украины вместо Шевченко
Об этом сообщает официальный telegram канал Украинской ассоциации футбола.
Сегодня, 13 ноября, в сети появилась информация, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины после Евро-2020.
"Официально заявляем, что эта информация - полная чушь. Или, если хотите - банальный фейк! Какую цель преследуют его авторы - можно только догадываться. Возможно, его создатели целью испортить отношения Сергея Реброва с руководством" Ференцвароша "и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций. Напомним, что у Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с УАФ. к тому же напомним, что вопрос о назначении главного тренера сборной - исключительно в компетенции Исполкома УАФ ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 11 ноября в Хожуве сборная Польши победила Украину со счетом 2: 0.
- 12 ноября определились четыре последние участники Евро-2020 .
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После финала плей-офф квалификации Евро-2020 стало известно, как будут выглядеть все группы турнира. .
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