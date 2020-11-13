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Espreso.tvОбществоВ Николаеве злоумышленники планировали вывезти оборудование для нужд флота РФ

В Николаеве злоумышленники планировали вывезти оборудование для нужд флота РФ


фото: ssu.gov.ua
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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