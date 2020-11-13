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Espreso.tvОбществоВ Киеве водитель вылетел на зеленую зону, крышу автомобиля оторвало деревом

В Киеве водитель вылетел на зеленую зону, крышу автомобиля оторвало деревом

В Днепровском районе столицы водитель автомобиля Honda Civic не справился с управлением и через бордюр вылетел на зеленую зону

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"На Броварском проспекте водитель автомобиля Honda Civic не справился с управлением и через бордюр вылетел на зеленую зону. Затем крышу автомобиля оторвало свисающие дерево, за которое зацепилась Honda Civic", - говорится в сообщении.

Водителя с черепно-мозговой травмой госпитализировали.

На месте работает полиция. Все детали устанавливаются.

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