В Киеве водитель вылетел на зеленую зону, крышу автомобиля оторвало деревом
13 ноября, 2020, 13:02
В Днепровском районе столицы водитель автомобиля Honda Civic не справился с управлением и через бордюр вылетел на зеленую зону
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"На Броварском проспекте водитель автомобиля Honda Civic не справился с управлением и через бордюр вылетел на зеленую зону. Затем крышу автомобиля оторвало свисающие дерево, за которое зацепилась Honda Civic", - говорится в сообщении.
Водителя с черепно-мозговой травмой госпитализировали.
На месте работает полиция. Все детали устанавливаются.
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