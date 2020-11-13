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Espreso.tvОбществоВ Киеве пассажир такси открыл огонь, когда его задерживали после проверки документов

В Киеве пассажир такси открыл огонь, когда его задерживали после проверки документов

В Киеве ночью на проспекте Любомира Гузара произошла стрельба

Как сообщают Вартови.Еспресо , полиция остановила за нарушение ПДД автомобиль Субару, в котором находились таксист и трое пассажиров.

Полицейские начали проверять водителя и пассажиров. Как оказалось один из них находился в международном розыске. Во время задержания последний начал стрелять из боевого пистолета и трижды ранил полицейского, два раза в ногу и один раз в руку. Все, кто были в машине задержаны. Сейчас проводятся следственные действия.

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