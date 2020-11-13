В Киеве пассажир такси открыл огонь, когда его задерживали после проверки документов
13 ноября, 2020, 08:53
В Киеве ночью на проспекте Любомира Гузара произошла стрельба
Как сообщают Вартови.Еспресо , полиция остановила за нарушение ПДД автомобиль Субару, в котором находились таксист и трое пассажиров.
Полицейские начали проверять водителя и пассажиров. Как оказалось один из них находился в международном розыске. Во время задержания последний начал стрелять из боевого пистолета и трижды ранил полицейского, два раза в ногу и один раз в руку. Все, кто были в машине задержаны. Сейчас проводятся следственные действия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре