В Киеве пассажир такси открыл огонь, когда его задерживали после проверки документов

13 ноября, 2020, 08:53

В Киеве ночью на проспекте Любомира Гузара произошла стрельба

Как сообщают Вартови.Еспресо , полиция остановила за нарушение ПДД автомобиль Субару, в котором находились таксист и трое пассажиров.

Полицейские начали проверять водителя и пассажиров. Как оказалось один из них находился в международном розыске. Во время задержания последний начал стрелять из боевого пистолета и трижды ранил полицейского, два раза в ногу и один раз в руку. Все, кто были в машине задержаны. Сейчас проводятся следственные действия.