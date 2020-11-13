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Espreso.tvОбществоВ Киеве автомобиль протаранил киоск, есть жертвы

В Киеве автомобиль протаранил киоск, есть жертвы

В Киеве на Окружной дороге произошло ДТП, один из транспортных средств вылетел на тротуар и протаранил киоск

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сейчас правоохранители уточняют количество жертв. Предварительно, один человек погиб и трое пострадали.

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