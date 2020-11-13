В Киеве автомобиль протаранил киоск, есть жертвы
13 ноября, 2020, 09:58
В Киеве на Окружной дороге произошло ДТП, один из транспортных средств вылетел на тротуар и протаранил киоск
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сейчас правоохранители уточняют количество жертв. Предварительно, один человек погиб и трое пострадали.
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