В Хмельницком автобус сбил двух малолетних детей на пешеходном переходе

13 ноября, 2020, 15:35

В Хмельницком следователи полиции открыли уголовное производство по факту наезда автобуса на двух детей

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что следователи Хмельницкого отдела полиции выясняют обстоятельства, при которых водитель маршрутного автобуса совершил наезд на двух малолетних школьников, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Так, инцидент произошел сегодня, 13 ноября, в 8 утра на улице Каменецкой. Автобус MAN под управлением 36-летнего водителя совершил наезд на 8-летнюю ученицу третьего класса и 9-летнего четвероклассника, которые переходили нерегулируемый переход.

"Девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, а мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации. Никто из пассажиров автобуса не пострадал", - говорится в сообщении.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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