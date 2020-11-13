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Espreso.tvОбществоВ Харькове задержали мужчину, который хотел взорвать себя и полицейских гранатой

В Харькове задержали мужчину, который хотел взорвать себя и полицейских гранатой

В Харькове разоружили и задержали мужчину, который угрожал полицейским гранатой

Об этом сообщили в пресс-служб полиции Харьковской области.

"13 ноября около 8:50 сотрудники Основянского отдела полиции пытались провести в домовладении 66-летнего жителя района санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Однако хозяин домовладения вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеке и пригрозил взорвать боеприпас. Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции, бойцы спецпидрозиду "КОРД", взрывотехники и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В действие было введено специальную полицейскую операцию "Гром". Полицейские эвакуировали из дома, где проживает злоумышленник, и соседних домовладений 10 человек. Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42.

Согласно санкции статей максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Следе действия продолжаются.

  • Напомним, что в Харькове ранее судимый мужчина угрожал полиции взрывом из-за обыска .

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