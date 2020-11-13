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Espreso.tvОбществоВ Харькове полиция проводит спецоперацию из-за угрозы взрыва в жилом доме

В Харькове полиция проводит спецоперацию из-за угрозы взрыва в жилом доме


фото: glavcom
В Харькове ранее судимый мужчина угрожает полиции взрывом из-за обыска

Об этом сообщает " Цензор.НЕТ " со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Утром 13 ноября полицейские проводили по месту жительства ранее судимого мужчину обыск. Во время него тот получил осколочное гранату, выдернул чеку и, угрожая взрывом, закрылся в доме.

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" из-за угрозы взрыва.

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