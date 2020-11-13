В Харькове полиция проводит спецоперацию из-за угрозы взрыва в жилом доме
13 ноября, 2020, 10:25
В Харькове ранее судимый мужчина угрожает полиции взрывом из-за обыска
Об этом сообщает " Цензор.НЕТ " со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Утром 13 ноября полицейские проводили по месту жительства ранее судимого мужчину обыск. Во время него тот получил осколочное гранату, выдернул чеку и, угрожая взрывом, закрылся в доме.
Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" из-за угрозы взрыва.
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