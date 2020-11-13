В Грузии от COVID-19 вылечилась 102-летняя женщина

13 ноября, 2020, 15:41

В Грузии от коронавируса в городе Кутаиси вылечилась 102-летняя женщина

Об этом сообщает Новости-Грузия.

По словам медицинского директора клиники Нодара Маглаперидзе, пациентка чувствует себя хорошо. Ее должны выписать 14 ноября.

Женщина была инфицирована в доме престарелых. Ее госпитализировали в инфекционную больницу примерно две недели назад.

Первый больной коронавирусом был обнаружен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждены 73 154 случая инфицирования. Выздоровели 55 511 человек, умерли 636.

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