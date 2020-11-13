В Эфиопии произошла массовая резня: центральное правительство обвинило сепаратистов и направило войска в регион Тиграй
Об этом сообщает ВВС.
Правозащитники из Amnesty International подтверждают факт массового убийства гражданских в регионе Тыграй.
"Большое количество, возможно, сотни людей зарезали и зарубили на смерть в городе Май-Кадра", - говорится в ее сообщении.
По данным правозащитников, преступление совершили в ночь на 9 ноября.
Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед обвинил в резне боевиков Народного фронта освобождения Тыграя, которые подозреваются в поддержке правительства одноименной провинции. Этих же боевиков обвиняют и некоторые свидетели преступления, которые говорят что они устроили резню после поражения в бою с федеральной армией.
Amnesty International сообщает, что ей удалось проверить подлинность "жутких фотографий и видеозаписей тел, разбросанных по городу". Свидетели преступления рассказали о ранах, "нанесенных острым оружием, таким как ножи и мачете". Убивали не военных, а обычных рабочих.
Отмечается, что сейчас трудно установить точную и полную инормации о событиях на севере страны. В Тыграе продолжаются бои между федеральными войсками и силами, лояльными местному правительству, в регионе отключены интернет и телефонная связь. Тысячи людей бегут в соседний Судан.
Столкновения между центральным правительством и боевиками из региона начались 3-4 ноября. В частности, сообщают, что в боях приняли участие комбатанты Народного фронта освобождения Тыграя.
Федеральное правительство сообщило об убийствах военных в регионе, некоторых из которых расстреляли, ввело чрезвычайное положение в Тыграе и начало наступление с использованием военной авиации.
Причиной боевых действий называют конфликт между премьер-министром Абием Ахмедом и президентом регионального правительства Тыграя Дебреционом Гебремикаелем.
Абый Ахмед - бывший офицер военной разведки, он возглавил правительство в 2018 году и прекратил 20-летний конфликт с соседней Эритреей, унесший сотни тысяч жизней. За это в 2019 году его наградили Нобелевской премией мира. Абый Ахмед происходит из народа оромо, и его политика вызвала недовольство лидеров Тыграя, которые происходят из народа тыграй и доминировали в управлении страной с 1991 по 2018 годы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-