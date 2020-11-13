 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Беларуси на акции памяти забитого насмерть силовиками Романа Бондаренко задержали 7 человек

В Беларуси на акции памяти забитого насмерть силовиками Романа Бондаренко задержали 7 человек


фото: reuters
13 ноября в белорусском Бресте милиция задержала семерых участников акции памяти погибшего Романа Бондаренко, который накануне умер в результате избиения силовиками

Об этом сообщает Naviny.by.

"Примерно в 12:20 силовики начали задерживать участников акции. Четыре человека были задержаны на перекрестке улицы Московской с Партизанским проспектом, двое - на улице Октябрьской Революции возле гребного канала, один - на проспекте Машерова рядом с остановкой общественного транспорта МОПРа", - отметил правозащитник Владимир Величкин.

По его словам, задержанных посадили в микроавтобусы и увезли. Правозащитники выясняют, куда их доставили.

Читайте также: В Минске от побоев умер протестующий

Величкин добавил, что в полдень, 13 ноября, в разных частях города люди начали становиться в цепочки, чтобы почтить память погибшего накануне Романа Бондаренко.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать