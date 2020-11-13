В Беларуси на акции памяти забитого насмерть силовиками Романа Бондаренко задержали 7 человек
Об этом сообщает Naviny.by.
"Примерно в 12:20 силовики начали задерживать участников акции. Четыре человека были задержаны на перекрестке улицы Московской с Партизанским проспектом, двое - на улице Октябрьской Революции возле гребного канала, один - на проспекте Машерова рядом с остановкой общественного транспорта МОПРа", - отметил правозащитник Владимир Величкин.
По его словам, задержанных посадили в микроавтобусы и увезли. Правозащитники выясняют, куда их доставили.
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Величкин добавил, что в полдень, 13 ноября, в разных частях города люди начали становиться в цепочки, чтобы почтить память погибшего накануне Романа Бондаренко.
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