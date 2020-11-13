Укрэнерго реконструирует 6 подстанций на западе Украины за 60 млн евро

13 ноября, 2020, 10:11

Укрэнерго за 2,5 лет планирует реконструировать шесть подстанций на западе Украины за 60 млн евро

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Укрэнерго начинает работы по реконструкции шести подстанции в западном регионе 330 кВ" Ивано-Франковск "," Богородичаны "," Ровно "," Ковель "и 220 кВ" Калуш "и" Борислав ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это повысит надежность системы передачи региона, уменьшит технологические расходы электроэнергии, существенно снизит эксплуатационные расходы и позволит перевести подстанции на автоматизированную работу с возможностью дистанционного управления с главного диспетчерского центра.

В пресс-службе отметили, что проект является составляющей комплексной программы автоматизации подстанций, которая предусматривает реконструкцию всех подстанций Укрэнерго с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами. Программа направлена на обеспечение надежности и безопасности системы электропередачи в соответствии с требованиями ENTSO-E.

Проект является частью комплексной программы автоматизации подстанций, которая предусматривает реконструкцию всех подстанций Укрэнерго с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Программа направлена на повышение надежности работы системы электропередачи, создание технической базы для внедрения технологии smart grid в магистральных сетях, обеспечения уровня надежности и безопасности сети в соответствии с требованиями ENTSO-E.

По словам директора по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Олега Павленко, реконструкция указанный подстанций финансируется средствами Международного банка реконструкции и развития в рамках Второго проекта по передаче электроэнергии.

"Стоит отметить, что это дополнительный компонент проекту, реализация которого стала возможной за счет существенной экономии средств, достигнутой при проведении международных открытых торгов по базовому объема проекту. Общая стоимость реконструкции этих подстанций почти 60 млн евро", - цитирует пресс служба слова Павленко.

Отмечается, что контракты с компаниями-победителями тендеров на реконструкцию подстанций предусматривают реализацию проекту "под ключ" - от разработки проектов, проведения оценки воздействия на окружающую среду, демонтажа, поставка оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ до обучения персонала.

Завершить реконструкцию подстанций Укрэнерго планирует за 2,5 лет.

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