Украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по велотреку
13 ноября, 2020, 11:47
Украинец Роман Гладыш завоевал серебряную награду в гонке скретч на чемпионате Европы по велотреку
Об этом сообщает suspilne.media .
В гонке на 15 километров Роман Гладыш сумел удачно провести последние круги и оторваться от конкурентов на медали. Это уже четвертая награда для сборной Украины, 11-го ноября Татьяна Климченко и Любовь Басова завоевали по бронзовой медали, а 12-го ноября украинская команда завоевала еще одну бронзу в гонке преследования.
Чемпионат Европы по велотреку пройдет с 11-го по 15-е ноября. Всего будет разыграно 22 комплекта наград.
Чемпионат Европы
скретч
12 ноября
- Юре Леитао (Португалия)
- Роман Гладыш (Украина)
- Оливер Вуд (Великобритания)
- Эдуард Гросу (Румыния)
- Кристос Воликакис (Греция)
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