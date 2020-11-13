Украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по велотреку

13 ноября, 2020, 11:47

Украинец Роман Гладыш завоевал серебряную награду в гонке скретч на чемпионате Европы по велотреку

Об этом сообщает suspilne.media .

В гонке на 15 километров Роман Гладыш сумел удачно провести последние круги и оторваться от конкурентов на медали. Это уже четвертая награда для сборной Украины, 11-го ноября Татьяна Климченко и Любовь Басова завоевали по бронзовой медали, а 12-го ноября украинская команда завоевала еще одну бронзу в гонке преследования.

Чемпионат Европы по велотреку пройдет с 11-го по 15-е ноября. Всего будет разыграно 22 комплекта наград.

Чемпионат Европы

скретч

12 ноября

Юре Леитао (Португалия) Роман Гладыш (Украина) Оливер Вуд (Великобритания) Эдуард Гросу (Румыния) Кристос Воликакис (Греция)