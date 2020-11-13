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Espreso.tvСпортУкраинец завоевал серебро на чемпионате Европы по велотреку

Украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по велотреку


фото: AP
Украинец Роман Гладыш завоевал серебряную награду в гонке скретч на чемпионате Европы по велотреку

Об этом сообщает suspilne.media .

В гонке на 15 километров Роман Гладыш сумел удачно провести последние круги и оторваться от конкурентов на медали. Это уже четвертая награда для сборной Украины, 11-го ноября Татьяна Климченко и Любовь Басова завоевали по бронзовой медали, а 12-го ноября украинская команда завоевала еще одну бронзу в гонке преследования.

Чемпионат Европы по велотреку пройдет с 11-го по 15-е ноября. Всего будет разыграно 22 комплекта наград.

Чемпионат Европы

скретч

12 ноября

  1. Юре Леитао (Португалия)
  2. Роман Гладыш (Украина)
  3. Оливер Вуд (Великобритания)
  4. Эдуард Гросу (Румыния)
  5. Кристос Воликакис (Греция)

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