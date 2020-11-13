Украине нужен закон о рынке такси, который бы запрещал сверхурочную работу за рулем, - Геращенко о смертельном ДТП в Киеве

13 ноября, 2020, 12:35

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, Украине нужен закон о рынке такси, который бы запрещал сверхурочную работу за рулем

Об этом Геращенко написал в Facebook.

"В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, который будет регулировать работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на сверхурочную работу за рулем", - написал Геращенко.

Замминистра напомнил, что 13 сентября в 8 утра автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых умерли в больнице от полученных травм.

"По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул", - подчеркнул Геращенко.

В связи с этим он призвал народных депутатов принять закон о регулировании рынка такси.

"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двух погибших сегодня утром пешеходов может быть любой другой человек, который может оказаться вашим близким или родным ", - призвал Геращенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb