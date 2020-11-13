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Espreso.tvОбществоУкраина сможет получить вакцину от COVID-19 во втором квартале 2021 года, - ВОЗ

Украина сможет получить вакцину от COVID-19 во втором квартале 2021 года, - ВОЗ


фото: Reuters
Первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 Украина сможет получить во втором квартале 2021 года

Об этом заявил председатель Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает DW.

"Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения - это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны стране во втором квартале следующего года", - сказал Хабихт.

Хабихт отметил, что Украина получит вакцину против COVID-19 от Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), созданного Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и правительствами нескольких стран.

"Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования. Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которые следует вакцинировать первыми", - сказал Хабихт.

При этом Хабихт не уточнил, речь идет о вакцине, разработанной немецкой компанией BioNTech вместе с американской компанией Pfizer, или о другой.

В то же время председатель Офиса ВОЗ в Украине отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину из расчета 20% от общей численности населения. В ВОЗ считают, что это поможет соблюсти принцип равенства на первом этапе кампании по прививкам.

"Транш, который покрывает 20% населения страны, скорее всего, распределят среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", - пояснил Хабихт.

По мнению чиновника ВОЗ, Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составляет 20% от имеющегося населения страны согласно данным Госкомстата.

Также Хабихт отметил, что Украина имеет право получать вакцину, которая будет полностью или частично профинансирована донорами с помощью отдельного механизма, являющегося частью механизма COVAX.

Хабихт отметил, что окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны позже, после утверждения советом GAVI.

"Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", - добавил представитель ВОЗ.

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