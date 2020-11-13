Украина обновила список стран "красной" зоны

13 ноября, 2020, 18:52

В Украине обновили перечень стран так называемой "красной" зоны. В него вошли 45 стран

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Сообщается, что список "красных" стран сократился до 45.

В "красную" зону поместили: Польшу, Грузию, Хорватию, Австрию, США, Великобританию, Францию, Швейцарию, Испанию, Италию, Бельгию, Черногорию, Нидерланды, Словакию, Чехию, Армению, Португалию, Венгрию, Болгарию, Румынию, Швецию.

Соответственно, в "зеленой" зоне сейчас находятся 148 стран (в том числе Украина). Среди них Германия, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет, Эстония, Азербайджан.

Напомним, 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за 13 ноября.

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