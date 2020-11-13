Украина обновила список стран "красной" зоны
13 ноября, 2020, 18:52
В Украине обновили перечень стран так называемой "красной" зоны. В него вошли 45 стран
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Сообщается, что список "красных" стран сократился до 45.
В "красную" зону поместили: Польшу, Грузию, Хорватию, Австрию, США, Великобританию, Францию, Швейцарию, Испанию, Италию, Бельгию, Черногорию, Нидерланды, Словакию, Чехию, Армению, Португалию, Венгрию, Болгарию, Румынию, Швецию.
Соответственно, в "зеленой" зоне сейчас находятся 148 стран (в том числе Украина). Среди них Германия, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет, Эстония, Азербайджан.
- Напомним, 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за 13 ноября.
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