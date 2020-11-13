 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина обновила список стран "красной" зоны

Украина обновила список стран "красной" зоны

В Украине обновили перечень стран так называемой "красной" зоны. В него вошли 45 стран

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Сообщается, что список "красных" стран сократился до 45.

В "красную" зону поместили: Польшу, Грузию, Хорватию, Австрию, США, Великобританию, Францию, Швейцарию, Испанию, Италию, Бельгию, Черногорию, Нидерланды, Словакию, Чехию, Армению, Португалию, Венгрию, Болгарию, Румынию, Швецию.

Соответственно, в "зеленой" зоне сейчас находятся 148 стран (в том числе Украина). Среди них Германия, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет, Эстония, Азербайджан.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать