Украина об убийстве силовиками в Беларуси активиста: "Убийцы и те, кто их покрывают, должны быть наказаны

13 ноября, 2020, 16:27

13 ноября в украинском министерстве иностранных дел выразили соболезнования семье погибшего от рук белорусских силовиков Романа Бондаренко и присоединились к осуждению со стороны ЕС насилия и репрессий в стране

Реакцию на убийство белорусскими силовиками Богдана Романенко украинский МИД обнародовал в Twitter.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которіе привели к смерти Романа Бондаренко", - отметили в ведомстве.

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В МЩС отметили, что убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром.

Также в министерстве выразили соболезнования родным и близким убитого Романа Бондаренко.

Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что cпричинилы смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденные всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа. - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 13, 2020

Напомним, 13 ноября в белорусском Бресте милиция задержала семерых участников акции памяти погибшего Романа Бондаренко, который умер накануне в результате избиения силовиками

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