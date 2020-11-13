 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина об убийстве силовиками в Беларуси активиста: "Убийцы и те, кто их покрывают, должны быть наказаны

Украина об убийстве силовиками в Беларуси активиста: "Убийцы и те, кто их покрывают, должны быть наказаны

13 ноября в украинском министерстве иностранных дел выразили соболезнования семье погибшего от рук белорусских силовиков Романа Бондаренко и присоединились к осуждению со стороны ЕС насилия и репрессий в стране

Реакцию на убийство белорусскими силовиками Богдана Романенко украинский МИД обнародовал в Twitter.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которіе привели к смерти Романа Бондаренко", - отметили в ведомстве.

Читайте также: В Минске от побоев умер протестующий

В МЩС отметили, что убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром.

Также в министерстве выразили соболезнования родным и близким убитого Романа Бондаренко.

  • Напомним, 13 ноября в белорусском Бресте милиция задержала семерых участников акции памяти погибшего Романа Бондаренко, который умер накануне в результате избиения силовиками

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать