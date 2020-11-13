Украина об убийстве силовиками в Беларуси активиста: "Убийцы и те, кто их покрывают, должны быть наказаны
Реакцию на убийство белорусскими силовиками Богдана Романенко украинский МИД обнародовал в Twitter.
"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которіе привели к смерти Романа Бондаренко", - отметили в ведомстве.
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В МЩС отметили, что убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром.
Также в министерстве выразили соболезнования родным и близким убитого Романа Бондаренко.
Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что cпричинилы смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденные всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа.- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 13, 2020
- Напомним, 13 ноября в белорусском Бресте милиция задержала семерых участников акции памяти погибшего Романа Бондаренко, который умер накануне в результате избиения силовиками
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