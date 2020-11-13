Судебные исполнители получат доступ к данным Госгеокадастра
Об этом сообщила пресс-служба Правительственного портала.
"В обеспечении исполнения судебного решения важная роль отводится исполнителям - и государственным, и частным, а также арбитражным управляющим. Представители этих очень важных юридических профессий могут эффективно действовать только тогда, когда они имеют возможность оперативно получить информацию об имуществе должника", - говорится в сообщении .
По словам главы Госгеокадастра Романа Лещенко, хотя открытие этих данных уже несколько лет предусмотрено законодательством, до недавнего времени непосредственного доступа к базе данных кадастра исполнители и арбитражные управляющие не имели и закон не выполнялся.
"Более того, в Госгеокадастре существовала практика, при которой даже адресные запросы арбитражных управляющих о предоставлении информации из Государственного земельного кадастра не удовлетворялись, на них давались отписки", - цитирует пресс-служба слова Лещенко.
Сейчас же, подчеркнул он, исполнители и арбитражные управляющие могут получить не только информацию из Госгеокадастра по отдельным запросам, но и постоянный доступ к его сведениям.
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