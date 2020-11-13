SpaceX анонсировал отправку 4 астронавтов к МКС на 14 ноября

13 ноября, 2020, 21:55

14 ноября анонсирован пилотируемый коммерческий полет космического корабля Crew Dragon к МКС

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что анонсированный полет будет первым коммерческим полетом пилотируемого космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию.

Капсула Crew Dragon должна быть запущена на ракете Falcon 9 в 19:48 по местному времени (15 ноября в 1:48 по киевскому), из Космического центра Кеннеди во Флориде.

На борту будут находиться трое американских астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также один японский астронавт Соичи Нагуча.

Сам миллиардер вероятно пропустит запуск своего детища: накануне Маск сдал 4 теста на COVID-19, два из них показали положительный результат.