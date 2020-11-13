Россияне 4 раза обстреляли украинские позиции, под Марьинкой работал снайпер, - штаб ООС

13 ноября, 2020, 19:15

13 ноября враг применил против украинских сил станковый и противотанковый гранатометы под Водяным, миномет вблизи н.п. Каменка, а в районе Марьинки работал вражеский российский снайпер

Об этом сообщает страница пресс-центра ООС в Facebook.

"В течение суток 13 ноября в районах ответственности украинских бригад зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а неподалеку Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Отмечается, что вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпеома.

Украинские военные открыли огонь, чтобы подавить активинсть врага.

По информации штаба, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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