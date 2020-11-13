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Espreso.tvЭкономикаРада может вернуться к отсрочке РРО для физлиц-предпринимателей 17 ноября, - Юрчишин

Рада может вернуться к отсрочке РРО для физлиц-предпринимателей 17 ноября, - Юрчишин


фото: zaxid.net
По плану на вторник, 17 ноября, народные депутаты должны вернуться к рассмотрению проекту закона об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей

Об этом сказал депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Еспресо.TV .

"Этот вопрос рассматривался на комитете и насколько я понимаю, план такой, чтобы во вторник вернуться к этому вопросу. Но опять же, в каком формате пока не известно. Здесь очень многое зависит в первую очередь от большинства.", - сказал Юрчишин .

Так, Юрчишин напомнил, что в прошлый раз проект закона о переносе РРО в год не был поддержан, поскольку значительная часть народных депутатов просто не проголосовала.

"Я очень надеюсь, что после более активного сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса такое решение найдется, особенно с полностью абсурдным решением о локдаун выходного дня", - подчеркни народный депутат.

  • Напомним, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк после заседания глав фракций рассказал о плане работы на ближайшую неделю.

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