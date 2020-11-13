"Братство лысых": бизнесмен с Тернопольщины зарегистрировал хостел религиозной организацией для обхода карантина

13 ноября, 2020, 15:23

Бизнесмен с Тернопольщины зарегистрировал хостел и два ресторана как религиозную организацию для обхода карантина

Об этом владелец хостела и ресторана "Лелива" в Тернополе Тарас Ковальчук написал в Facebook.

"Скажу честно, я еще в понедельник понял, что готовиться надо к худшему варианту, ведь власть в Киеве не очень слышит бизнес и людей вообще, поэтому начали готовиться к двум сценариям", - написал Ковальчук.

По его словам, пикеты и протесты на национальном уровне против введения карантина выходного дня власть не услышала, поэтому бизнесмен начал искать юридический механизм, по которому заведения смогут работать в новых условиях.

Как пояснил Ковальчук, начали смотреть на опыт других стран. Бизнесмену приглянулась Польша и фитнес-центр, который стал "церковью".

"Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию. Поэтому сегодня 12.11.2020 десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждение устава", - написал Ковальчук.

По его словам, в ближайшие выходные хостел будет работать в формате монастыря, рестораны Лелива и Лысый - в формате трапезной и храма.

Кроме того, бизнесмен сослался на статью 35 Конституции Украины, согласно которой каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb