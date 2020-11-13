Появилось видео смертельной аварии на Окружной в Киеве

13 ноября, 2020, 10:30

Предварительно, жертвами аварии на Окружной дороге в Киеве стали два человека

Видео разместил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил трех пешеходов, двое из которых умерли от полученных травм. По предварительным данным Геращенко, это стало результатом того, что водитель заснул за рулем.

Фото: Оксана Падалка

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