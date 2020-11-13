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Espreso.tvОбществоПоявилось видео смертельной аварии на Окружной в Киеве

Появилось видео смертельной аварии на Окружной в Киеве

Предварительно, жертвами аварии на Окружной дороге в Киеве стали два человека

Видео разместил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил трех пешеходов, двое из которых умерли от полученных травм. По предварительным данным Геращенко, это стало результатом того, что водитель заснул за рулем.

 
 
 
 

 

Фото: Оксана Падалка

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  • Напомним, что в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП , один из автомобилей вылетел на тротуар и протаранил киоск
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