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Espreso.tvОбществоПовторное голосование на выборах мэра Борисполя перенесли на 2021 год

Повторное голосование на выборах мэра Борисполя перенесли на 2021 год

Центральная избирательная комиссия Украины определилась со сроками повторных выборов мэра Борисполя. Голосование состоится в январе следующего года

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК .

Так, Центризбирком назначил повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года.

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