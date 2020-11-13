Повторное голосование на выборах мэра Борисполя перенесли на 2021 год

13 ноября, 2020, 14:48

Центральная избирательная комиссия Украины определилась со сроками повторных выборов мэра Борисполя. Голосование состоится в январе следующего года

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК .

Так, Центризбирком назначил повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года.

Напомним, 28 октября от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук , который был лидером гонки в борьбе за пост председателя Бориспольской ОТГ.

Впоследствии, сообщалось, что повторные выборы городского головы Борисполя назначены на 27 декабря .

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