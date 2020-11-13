Папа Римский призвал Байдена бороться с изменениями климата и бедностью

13 ноября, 2020, 08:46

Папа Римский Франциск по телефону провел переговоры с демократом Джо Байденом, который предварительно победил на выборах президента США

Об этом сообщает " Голос Америки ".

Во время разговора, Папа Римский призвал Байдена бороться в новой должности с изменениями климата, мигрантских кризисом и бедностью.

Также понтифик благословил представителя Демократической партии. Будущий президент в свою очередь отметил роль Папы Римского в достижении мира, примирения и общей приверженности гуманизма на мировой арене.

Напомним, что избранный президент США Джо Байден намерен назначить на должность главы аппарата Белого дома своего советника Рона Клейна.

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