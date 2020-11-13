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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "перемирия", вели огонь из гранатометов

Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "перемирия", вели огонь из гранатометов

12 ноября вооруженные формирования России четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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