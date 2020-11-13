Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "перемирия", вели огонь из гранатометов
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.
Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
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