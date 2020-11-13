 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаОдесские правоохранители разоблачили злоумышленников на организации продажи наркотиков через интернет

Одесские правоохранители разоблачили злоумышленников на организации продажи наркотиков через интернет

Одесские правоохранители разоблачили организованную преступную группу по сбыту особо опасных наркотиков через интернет

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, злоумышленники доставляли наркотики в Одессу из другой области. Для их реализации были созданы несколько сайтов и телеграмм-каналов. Их названия в качестве рекламы наемные люди наносили на стены зданий. Через сайты и телеграмм-каналы клиенты могли выбрать товар, получить консультацию к нему, указать адрес доставки и оплатить его через платежную систему. После поступления оплаты, из созданного злоумышленниками call-центра покупателю направлялось СМС-сообщение с информацией о расположении товара.

В пресс-службе отметили, что правоохранители провели более двух десятков обысков в Одессе, Киеве и Запорожье и изъяли около трех килограммов наркотических веществ, мобильные телефоны, компьютерную технику, три с половиной тысячи банковских карточек, на которые переводились полученные от незаконного сбыта деньги, и другие вещественные доказательства фигурантов.

Правоохранители задержали четырех человек с которым проводятся следственные действия. За незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать