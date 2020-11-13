Одесские правоохранители разоблачили злоумышленников на организации продажи наркотиков через интернет

13 ноября, 2020, 16:44

Одесские правоохранители разоблачили организованную преступную группу по сбыту особо опасных наркотиков через интернет

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, злоумышленники доставляли наркотики в Одессу из другой области. Для их реализации были созданы несколько сайтов и телеграмм-каналов. Их названия в качестве рекламы наемные люди наносили на стены зданий. Через сайты и телеграмм-каналы клиенты могли выбрать товар, получить консультацию к нему, указать адрес доставки и оплатить его через платежную систему. После поступления оплаты, из созданного злоумышленниками call-центра покупателю направлялось СМС-сообщение с информацией о расположении товара.

В пресс-службе отметили, что правоохранители провели более двух десятков обысков в Одессе, Киеве и Запорожье и изъяли около трех килограммов наркотических веществ, мобильные телефоны, компьютерную технику, три с половиной тысячи банковских карточек, на которые переводились полученные от незаконного сбыта деньги, и другие вещественные доказательства фигурантов.

Правоохранители задержали четырех человек с которым проводятся следственные действия. За незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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