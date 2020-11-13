Обыграли Испанию не случайно, - тренер Германии готовится к тяжелому матчу с Украиной.

13 ноября, 2020, 17:04

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев готовится к 5-му туру Лиги наций, где его команда сыграет против сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Немецкий тренер убежден, что Украина обыграла Испанию не случайно и ждет тяжелого матча.

"Я нацеливаю своих игроков только на завтрашний матч против Украины. Завтра мы должны преодолеть отчаянное сопротивление украинцев. По сравнению с матчем в Киеве Украина усилила свой состав. Они обыграли Испанию не случайно. У них много быстрых и технических атакующих игроков. Вместе с тем Украина прекрасно защищается. Мы это заметили еще в Киеве. Завтра моя команда должна выйти за пределы своих возможностей и продемонстрировать страсть и энергию", - сказал Лев.

За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, у которой 7 пунктов. Последней с 2 баллами идет Швейцария.

Украина встретится с Германией на выезде 14 ноября в Лейпциге.

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